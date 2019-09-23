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Acı haberi geldi! Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu

MİLLİ , Irak kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında 'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 13:39
Acı haberi geldi! Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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Acı haberi geldi! Irak kuzeyinde 2 asker şehit oldu
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