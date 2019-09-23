Başkan Erdoğan zirveden dünyaya mesaj verecek

TRUMP'LA

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için geldiği ABD'de yoğun bir görüşme trafiği yürütüyor.Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, önceki akşam New York'ta konaklayacağı Peninsula Otel'e gelişinde Türk vatandaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı. Otele girmeden önce aracından inen Erdoğan, vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve tokalaşarak, sohbet etti. Erdoğan, dün de ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi.Başkan Erdoğan dün Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu. Erdoğan Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen etkinlikte, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumuyla buluştu. Ayrıca, TURKEN Vakfı Geleneksel Yemeği'ne de katıldı. Erdoğan, bugün de ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York civarında yaşayan Musevi Türk vatandaşlarını kabul edecek.Erdoğan'ın BM Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmeler de bugün başlayacak. Erdoğan, ilk olarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç ile görüşecek. Erdoğan ile Kitaroviç, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra mülteci sorunu, Türkiye'nin AB üyelik süreci ele alınacak. Erdoğan bugün ayrıca Pakistan Başbakanı İmran Han, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Somali Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo ile görüşecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in evsahipliğinde özel sektör ve gençlik temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen özel sektör forumuna ve İklim Eylemi Zirvesi'ne katılacak.Erdoğan, yarın ise BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan, konuşmasını 4. sırada gerçekleştirecek. Dünyaya önemli mesajlar verecek Erdoğan, başta Suriye, Yemen, İran, Filistin olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirecek. Erdoğan, özellikle Suriye kaynaklı mülteci sorununa da dikkat çekecek.BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın, ABD'deki başkanlık seçimi kampanyası gezisinde bulunan Trump ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.