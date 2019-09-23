Devlete sızan kriptolara yeni mercek

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FETÖ'nünTSK başta olmak üzere MİT, Emniyet, bakanlıklar ve devletin diğer kurumlarındaki kripto yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen Ankesör soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Periyodik ve ardışık olarak 8 kez aranan şüpheli listesindeki askerlere yönelik operasyonların devam ederken, ardışık ve periyodik olarak en az 5 kez arananlara yönelik yeni bir analiz çalışması başlatıldığı öğrenildi. Savcılıkların havuzunda yer alan HTS kayıtlarından 5 ve üzeri arananların tespit edilerek yeni kriptoların deşifre edileceği belirtildi. Söz konusu çalışmayla TSK başta olmak üzere devletin diğer kurumlarında halen görevde bulunan kriptoların belirlenerek 81 İlde yeni operasyonlar için düğmeye basılacağı bildirildi.