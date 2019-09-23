Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Didim’de uyuşturucu operasyonu

’de operasyonu

Aydın’ın ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta madde ve tabanca ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 09:48
Didim’de uyuşturucu operasyonu
Edinilen bilgiye göre, "Didim Kom Grup Amirliği ekiplerince Hisar Mahallesi Atatürk Bulvarında durdurulan araçta ve şahısların üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, F.Y isimli şahıstan 22.90 gram esrar ve 1.86 gram metamfetamin, B.Ü isimli şahıstan 0.80 gram metamfetamin, B.Ç isimli şahıstan 1 adet sahte 100 TL banknot, S.K isimli şahıstan markası bulunmayan 7.65 tabanca ve tabancaya ait 4 fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak ve Parada Sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Didim’de uyuşturucu operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN