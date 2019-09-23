Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > FETÖ’nün cinliği pes dedirtti

’nün cinliği pes dedirtti

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019
FETÖ’nün cinliği pes dedirtti
FETÖ üyesi şüphelinin ByLock'u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı, ayrıca aynı şahıs adına kayıtlı başka bir numara üzerinden de görüşmeler sağladığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cuma T.'nin Patraleo G. isimli yabancı uyruklu bir şahsın adına kayıtlı cep telefonu üzerinden ByLock kullandığı kaydedildi. Kayıtlar üzerinde yapılan incelemede ise şüphelinin İstanbul'dan söz konusu programa erişim sağlandığına yer verildi. İncelemelerde örgüt üyesinin aynı şahsın üzerine kayıtlı bir başka hat ile de ByLock kullandığının anlaşıldığı kaydedildi. Halen FETÖ üyeliğinden tutuklu olan Cuma T. hakkında, ByLock hattı tespitinin diğer tüm delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi. Cuma T. hakkında 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’nün cinliği pes dedirtti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN