FETÖ’nün cinliği pes dedirtti

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FETÖüyesi şüphelinin ByLock'u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı, ayrıca aynı şahıs adına kayıtlı başka bir numara üzerinden de görüşmeler sağladığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cuma T.'nin Patraleo G. isimli yabancı uyruklu bir şahsın adına kayıtlı cep telefonu üzerinden ByLock kullandığı kaydedildi. Kayıtlar üzerinde yapılan incelemede ise şüphelinin İstanbul'dan söz konusu programa erişim sağlandığına yer verildi. İncelemelerde örgüt üyesinin aynı şahsın üzerine kayıtlı bir başka hat ile de ByLock kullandığının anlaşıldığı kaydedildi. Halen FETÖ üyeliğinden tutuklu olan Cuma T. hakkında, ByLock hattı tespitinin diğer tüm delillerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi. Cuma T. hakkında 'FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.