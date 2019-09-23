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'nün "mahrem imamları"na hapis cezası

'da /'nin "kripto yapılanması" kapsamında yargılanan ve örgüt içerisinde "mahrem imam" olarak bilinen iki sanığa 9 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 12:18
FETÖ'nün mahrem imamlarına hapis cezası

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emrah D. ve Osman K. ile avukatları katıldı.

Sanık Emrah D. duruşmadaki ifadesinde örgütle ilişkisinin olmadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Kimseden "himmet" adı altında para talep etmediğini savunan sanık Osman K. ise isnat edilen suçlamaların asılsız olduğunu iddia ederek tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların suçunun sabit olduğunu, cezalandırılmaları için yeterli delillerin bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme, sanıkların "örgüt üyesi olmak" suçundan 9 yıl 9'ar ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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FETÖ'nün "mahrem imamları"na hapis cezası
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