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'e ateşi düştü

'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31), Kocaeli'nin ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 15:23

Kuzey Irak'ta ikmal konvoyunun geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın önceden yola döşediği el yapımı patlayıcı infilak ettirmesi sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit düştü.

Şehit astsubayın, Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan baba ocağına acı haber ulaştı.

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, şehit askerin baba evine gelerek acı haberi verdi. Bekar olan şehit astsubayın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

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Gölcük'e şehit ateşi düştü
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