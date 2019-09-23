Milletin silahlarını böyle çaldılar!

BUGÜN NELER OLDU

251 vatandaşın şehit olduğu FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığının (KKK) cephanelik kapısını spiral makinesi ve balyozla kıran hainlerin, yüklü miktarda mühimmat yağmaladıkları anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup FETÖ'cü, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor. Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor. Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor. Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor. Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.