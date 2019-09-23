Nerede ‘özgürlük’ anlayışınız

BUGÜN NELER OLDU

Seçimden önce "kucaklaşma" ve "özgürlük" sloganlarıyla yola çıkan CHP'li belediyelerin yasakçı yüzleri gün yüzüne çıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na (İBB) seçilen CHP'li Ekrem İmamoğlu, ilk icraat olarak otobüs şoförlerine "sakal yasağı" getirirken, benzer bir uygulamanın da CHP'li Küçükçekmece Belediyesi çalışanları için başladığı öğrenildi. Belediyenin, bir tebliğ ile sakal bırakmayı yasakladığı öğrenildi. Çirkin uygulamaya ise farklı kesimlerin yanı sıra İBB çalışanlarından da tepki gelmeye devam ediyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda çalışan bir toplu taşıma şoförü, özgürlük sloganıyla koltuğa oturan bir ismin, şimdi yasakçı dönemleri andıran uygulamalara giriştiğine değinerek, bunun iyi niyetle izah edilir bir tarafının olmadığını söyledi. Yine Sultanbeyli-Kartal arasında çalışan bir başka otobüs şoförü ise "Özgürlük, kucaklaşma diyorlardı. Bu mu özgürlük anlayışı?" diyerek tepki gösterdi.