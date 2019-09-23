Türkiye burada CHP nerede..

Çocukları terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırılan annelerin HDP önünde yaptığı oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından ve Avrupa'dan dahi destek gelirken, CHP gözü yaşlı anneleri görmezden geldi. 31 Mart yerel seçimlere HDP ile kola kola giren CHP annelere destek ziyaretinde bulunmazken, aileler "Herkes geldi, CHP nerede, neredesin Kemal bey" diyerek tepki gösterdi.



KULAKLARINI TIKADILAR

Daha önce yaptığı miting, salon toplantıları, Meclis konuşmalarında, "analar ağlamasın" diyen CHP lideri ağlayan anaları yalnız bırakırken, destek yerine bazı partililerin eylemin sonlandırılmasını istemesi dikkat çekti. bazı CHP'lilerin ailelere, "HDP yerine, valilik önünde oturma eylemi yapın" açıklamaları da ailelerin tepkisine neden oldu. CHP'nin adeta üç maymunu oynayarak sesiz kalmasına tepki gösteren aileler, SABAH'a konuştu.



'ADALET' DİYENLER GELMEDİ

Oğlu 17 yaşındaki Mustafa için günlerdir HDP önünde oturma eylemi yapan anne Ayşegül Biçer "Gezi olaylarında boy gösteren, terör nedeniyle tutuklananlar için sözde adalet yürüyüşü yapanlar nerede. Günlerdir burada evlatlarımız için gözyaşı döküyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu nerede. CHP, işin içinde HDP olduğu için sessiz kalıyor. Herkes geldi, CHP nerede ?" dedi. Oğlu 19 yaşındaki Yakup için İstanbul'dan eyleme katılan Saliha Edizer ise şunları söyledi: "Biz AK Parti gibi diğer partilerin de bize destek olmasını bekliyoruz. Ancak, bu ülkenin ana muhalefet partisi Atatürk'ün kurduğu partinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ortada yok. Bizim bu anlamlı büyük oturma eylemimize destek vermeyen Kılıçdaroğlu ve çevresi Gezi parkı için kıyameti koparıyordu. Şimdi Gezi parkında bir ağaç için kıyameti koparanlar nerede" diye konuştu.

Adıyamanlı muhtarlardan HDP önündeki annelere destek

TEK SES YOK

Oğlu 17 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'yı PKK'nın elinden alabilmek için oturma eylemini başlatan Fevziye Çetinkaya da, "Türkiye'nin her yerinden bize destek olmak için Diyarbakır'a insanlar akın ediyor. Buraya gelenler cesaretimizden dolayı bizim yanımızda olduğumuzu söylerken, CHP'den ses yok. Türkiye ayakta, CHP nerede" diye konuştu.



SESSİZLİK ISYANI

ÇOCUKLARININ dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren anneler, binaya giren partililere "20 gündür burada oturuyoruz umurlarında değil." diyerek tepki gösterdi. Aileler, "Susma sustukça sıra gelecek", "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Vatani görevi için usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te, Tunceli'de teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm (24) için eylemine katılan Songül Altındaş, "Çocuklarımız getirilene kadar biz susmayacağız. Biz işimizi, gücümüzü, evimizi bırakmışız; çocuklarımızı almaya gelmişiz" diye konuştu. Güvenlik güçlerinin sakinleştirdiği ailelerden oğlu Vedat için eyleme katılan baba Şehmus Kaya da HDP il binasının penceresine ay yıldız desenli şal astı.



TEHDİTLERE BOYUN EĞMEYİZ

KIZI Fadime'nin 2015'te Bitlis'te dağa kaçırıldığını söyleyen Kütahyalı anne Hatice Levent de dün HDP önündeki eyleme katıldı. Böylece eylemdeki aile sayısı 45'e yükseldi. Anne Remziye Akkoyun'u tehdit eden M.N.G için polis savcılıktan ek gözaltı süresi aldı. Konya Yunak'tan gelen ve kızına boş mezar yaptıran anne Yıldız Ballı, "Tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Oturmamı engellemek için apar topar kızımın öldüğünü duyurdular.Sinsi, kirli oyunlarınızla bizi aldatamazsınız. Gençlerin kanını dökerek ülkeye barışı getiremezsiniz. Ben buradan analara, babalara, bacılara sesleniyorum. Biz yavrularımızı gözümüzden sakınarak binbir zorluklarla büyüttük. Onlar alıp ölüme sürsünler diye değil. Annelerin birlik olup bu zulme dur deme zamanı gelmiştir artık" diye konuştu.



OĞLUMU HDP'LİLER KAÇIRIP PKK'YA VERDİ

HDP binası önünde nöbet tutan ailelerden Bilal Avunan, "Şırnak'ın Cizre ilçesinde HDP binasına gittim ve HDP'lilere oğlumu sordum. Onlar da bana, 'Oğlunu götürdük, PKK'ya verdik' dediler. Oğlumuzu HDP'liler kaçırmış, PKK'ya vermiş" dedi. 2015'te Şırnak Cizre'de kaçırılan oğulları Emrah için Elazığ'dan gelerek, oturma eylemine katılan Bilal ve Leyla Avunan çifti, "Evladımız gelene kadar hiçbir yere gitmeyiz" dedi.



PKK'NIN TUZAKLADIĞI EYP YİNE CAN ALDI:1 ÖLÜ

MARDIN'IN Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Bu sırada arazinin takibi amacıyla bölgeye yerleştirilen fotokapan cihazıyla ilgilenen Yusuf Kurt ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede operasyon başlatıldı