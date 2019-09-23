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Yakalanmamak için ’u yabancı kişi üzerine yüklemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü’nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ’un deşifre olmaması için ilginç bir yöntem kullandıkları ortaya çıktı. Örgüt mensubu bir şüphelinin yaptığı cinlik hayrete düşürdü. Şüphelinin ByLock’u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonucu şüphelinin ayrıca aynı şahıs adına kayıtlı başka bir numara üzerinden de görüşmeler sağladığı belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.9.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 23.9.2019 09:00
Yakalanmamak için ByLock’u yabancı kişi üzerine yüklemiş!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi mensupları arasında kullandığı kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'un deşifre olmaması için ilginç bir yöntem kullandıkları ortaya çıktı. Örgüt mensubu bir şüphelinin ByLock'u yabancı uyruklu bir şahıs üzerine çıkardığı hat üzerinden kullandığı tespit edildi. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cuma T.'nin Patraleo G. isimli yabancı uyruklu bir şahsın adına kayıtlı 0538 085 .. .. numaralı GSM hattı üzerine Fetullahçı Terör Örgütü'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığının tespit edildiği kaydedildi. ByLock programının HIS (CGNAT) kayıtlarının yapılan incelemesinde, şüphelinin İstanbul ilinde söz konusu programa erişim sağlandığının anlaşıldığı belirtildi.

AYNI ŞAHIS ADINA İKİ HAT

Şüpheli hakkında yapılan araştırma sonucunda, Patraleo G. isimli yabancı şahsın adına kayıtlı 0507 082 .. .. numaralı cep telefonu hattını şüpheli Cuma T.'nın kullandığının tespit edildiği, şüphelinin ayrıca yine Patraleo G. adına kayıtlı 0538 085 .. .. numaralı bir başka hat ile de ByLock kullandığının anlaşıldığı kaydedildi.

İddianamede, Cuma T. hakkında 'Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olma' suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan kamu davasının derdest olduğu belirtildi. Savcılık, şüpheli hakkında aynı suçtan yürütülmekte olan yargılama kapsamında ByLock hattı tespitinin diğer tüm delillerle birlikte değerlendirilmesinin gerektiğini kaydetti.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Cuma T. hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçu kapsamında hapis cezası talep edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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Yakalanmamak için ByLock’u yabancı kişi üzerine yüklemiş!
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