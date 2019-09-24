Asla yılmayacağız, anneleri susturamazlar

Diyarbakır'da çocukları dağa kaçırılan annelerin oturma eylemi HDP İl Başkanlığı'nda devam ediyor. Evlat nöbetindeki annelerin sayısı dün bir annenin daha eklenmesiyle 46 oldu. Anne Güzel Aslan, 5 yıl önce Muş'ta kaybolan 21 yaşındaki oğlu Turan Aslan için oturma eylemine katıldı. Aslan, oğlunu geri istediğini söyledi. Kütahya'da yaşayan anne Hatice Levent ise 2015'te Bitlis'te üniversite öğrencisiyken kaybolan ve PKK tarafından kaçırıldığını söylediği 18 yaşındaki kızı Fadime için HDP önünde oturma eylemine katıldı. Anne Levent, "Kalbi delik kızımı benden aldılar" dedi.

Evlat nöbeti devam ediyor: "Oğlumu HDP kaçırmış PKK'ya vermiş".

Terörle mücadele çocuklarını kaybeden Trabzonlu şehit aileleri de, Diyarbakır'a gelerek annelere destek verdi. Sur'da 2017'de hendek operasyonları sırasında şehit olan polis Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, "Şimdi bize görev düştüğünü düşündüm. Biliyoruz ki bu aileler asla çocuklarını teröre vermezler. Kandırılarak götürüldüler, onun için buradayız. Asla yılmayacağız ve şehit aileleri olarak bu ailelerin elini tutacağız" dedi. Van'da bir araya gelen 50 anne de, Diyarbakırlı annelere destek oldu. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır, "Teröre karşı bu dik duruşa destek veriyoruz. Kararlı ve cesur ailelerimizi, annelerimizi susturamayacaklar" dedi. Bu arada Bitlis ve Bingöl'de de annelere destek gösterisi düzenlendi.