Asla yılmayacağız, anneleri susturamazlar

Evlat nöbeti devam ediyor: "Oğlumu HDP kaçırmış PKK'ya vermiş".
Terörle mücadele çocuklarını kaybeden Trabzonlu şehit aileleri de, Diyarbakır'a gelerek annelere destek verdi. Sur'da 2017'de hendek operasyonları sırasında şehit olan polis Kadir Miraç Özcan'ın annesi Gülşen Özcan, "Şimdi bize görev düştüğünü düşündüm. Biliyoruz ki bu aileler asla çocuklarını teröre vermezler. Kandırılarak götürüldüler, onun için buradayız. Asla yılmayacağız ve şehit aileleri olarak bu ailelerin elini tutacağız" dedi. Van'da bir araya gelen 50 anne de, Diyarbakırlı annelere destek oldu. Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Leyla Tanrıtanır, "Teröre karşı bu dik duruşa destek veriyoruz. Kararlı ve cesur ailelerimizi, annelerimizi susturamayacaklar" dedi. Bu arada Bitlis ve Bingöl'de de annelere destek gösterisi düzenlendi.