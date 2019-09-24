Bahçeli’ye üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sabah üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetiyle Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Haberin duyulmasının ardından partililer hastaneye akın ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli yaklaşık 6 saat süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İstirahat etmektedir. Genel başkanımızın sağlık durumu mükemmel durumdadır" dedi. Bahçeli'nin özel kalem müdürü Murat Çeliker ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Genel başkanımız üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi sonucu hastaneye getirilerek kontrol altına alınmıştır. Sağlık durumu gayet iyi olup, milletimize ve camiamıza selam ve sevgilerini iletiyor" ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üst solunum yolu enfeksiyonu tedavisine başlandı, ciddi bir sağlık sorunu yok" dedi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mehmet Muş da Bahçeli'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri için ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'yi telefonla arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.