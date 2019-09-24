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polisinden muhteşem plan. Doktor kılığına girip operasyon yaptı

’da hastane çalışanlarını tehdit ederek para vermeye zorlayan 61 yaşındaki şüpheli H.F. polis ekiplerinin başarılı planıyla kıskıvrak yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 21:37
Bartın polisinden muhteşem plan. Doktor kılığına girip operasyon yaptı

Bartın'da hastane çalışanını tehdit ederek para vermeye zorlayan bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerne Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

61 yaşında olduğu tespit edilen şüpheli H.F.'nin yakalanmasına yönelik bir plan hazırlayan ekipler, doktor kılığına girerek şüpheliyi bekledi.

Müşteki, seri numaraları alınan paraları kendisinden zorla para isteyen şüpheliye verdiği sırada dpktor üniformalı polisler şahsı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Tehdit' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bartın polisinden muhteşem plan. Doktor kılığına girip operasyon yaptı
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