Bartın polisinden muhteşem plan. Doktor kılığına girip operasyon yaptı

Bartın'da hastane çalışanını tehdit ederek para vermeye zorlayan bir şüphelinin olduğu ihbarı üzerne Bartın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

61 yaşında olduğu tespit edilen şüpheli H.F.'nin yakalanmasına yönelik bir plan hazırlayan ekipler, doktor kılığına girerek şüpheliyi bekledi.

Müşteki, seri numaraları alınan paraları kendisinden zorla para isteyen şüpheliye verdiği sırada dpktor üniformalı polisler şahsı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca 'Tehdit' suçu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.