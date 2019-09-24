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Başkan Erdoğan ile arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

Başkan , ile arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 24.9.2019 22:19
Başkan Erdoğan Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri için bulunduğu New York'ta, Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

BM Genel Merkezi'ndeki programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos da yer aldı.

Başkan Erdoğan'ın sözleri dünyanın gündeminde

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Başkan Erdoğan Medeniyetler İttifakı ile THY arasındaki iş birliği imza törenine katıldı
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