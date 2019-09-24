Başkan Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.





AL SANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

BM Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.







ARNAVUTLUK BAŞBAKANI EDİ RAMA'YI KABUL ETTİ

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.







BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI JOHNSON'I KABUL ETTİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için bulunduğu New York'ta resmi temaslarını sürdüren Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.