Binlerce kaçak sigara ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamulleri satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

Sultangazi İlçesi Yunus Emre Mahallesi üzerinde bulunan bir ikamette kaçak sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışının yapıldığı yönünde ihbar alan ekipler adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda evde bulunan 37 yaşındaki Metin E. yakalanarak gözaltına alındı. Ev sahibi şüphelinin ise evde olmadığı tespit edildi.

BİNLERCE KAÇAK SİGARA

İkamette yapılan aramalarda, ev içerisinde alçıpan ile kapatılmış özel bir bölmenin olduğu farkedildi. Bu bölmeyi inceleyen ekipler, 4 bin 520 adet değişik markalarda bandrolsüz kaçak sigara ve 520 bin boş makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli Metin E. emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı. Ev sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Aybüke DEDE / SABAH