Bırakın evlatlarımı iyi yetiştireyim

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) bir mesajla çıkartılan ve önce İBB önünde daha sonra CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başlayan işçilerin dramları yürek sızlatıyor. İstgüvenlik AŞ'ye bağlı olarak Küçük Çamlıca Korusu'nda çalışırken çıkarılan Arzu Çakır, sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret etikleri iddialarının büyük bir yalan olduğunu belirtti. Çakır, "Ben hiçbir sosyal medya ağını kullanmıyorum. Buradaki arkadaşlarımın hepsi de güvenlik işçisi, hepsi ekmeğine sahip çıkan insanlar. Eşimden ayrıldıktan sonra 3 kız bir erkek evladımı topluma faydalı fertler olarak yetiştirmek için okutuyorum. Yağmur ilkokul 3. Sınıf, Yaren 8. Sınıf, Yonca 9. Sınıfa ve 19 yaşındaki oğlum Yunus da üniversiteye başladı. Bir tek ben çalışıp çocuklarıma bakıyordum. Bir mesajla beni işten attılar bu mu sosyal demokratlık, insan sevgisi. Evin bütün yükü benim omuzlarımdaydı. Beni de işten atınca çaresiz kaldım. Ümraniye'de annemin evinde kalıyoruz. 4 vasıta ile günde 13 TL yol parası vererek buraya geliyorum. Kılıçdaroğlu'na küfür edenler çıkarıldı diyorlar. Bin 400 kişimi küfür etti. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar. Bir de utanmadan namus şeref sözü veriyorlar. İşe tekrar alınmazsam durumum çok kötü olacak" diye konuştu.