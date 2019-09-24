Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda BM'ye meydan okuyan lider: Recep Tayyip Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma tüm dünyada yine yankı uyandırdı.

2014 yılından günümüze kadar tüm dünyaya "dünya beşten büyüktür" diye seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o anlarını İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabından paylaştı.

"BM'DE BM'YE MEYDAN OKUYAN LİDER"

"BM'de BM'ye meydan okuyan lider" alt yazısıyla paylaşılan videoyu Altun, şu sözlerle tamamladı: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "dünya beşten büyüktür" diye haykırmaya, insanlığın vicdanı olmaya devam ediyor.

Neden? Çünkü mevcut uluslararası düzen küresel barış ve güvenliği temin edemiyor, insanlığa adil bir yönetim imkanı sunamıyor. "