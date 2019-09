Bu ders tüm dünyaya!

Suriye'de okullar açıldı. İdlib'de Esad rejiminin saldırıları yüzünden evlerini terk ederek Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere gelen yüzbinlerce çocuk ise gidecek bir okul bulamayınca zeytin ağaçlarının altında eğitime başladı. Savaşın kirli yüzüyle ilk derste tanışan çocuklar, çatısız, duvarsız okullarında başladıkları yeni eğitim döneminin ilk haftasını tamamladı. Bir şeyler öğrenmek için saatlerce güneşin altında toz ve toprağın içinde derslerini dinleyen çocukların görüntüsü 'dünyaya ders verir' nitelikte.







Suriye'de Mart 2011'den bu yana yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5.5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı. Bir o kadar insan da kendi ülkesinde mülteci durumuna düştü. Yüzlerce okul binası kullanılamaz hale geldi. İdlib'de Esad rejiminin son dönemde saldırılarını artırması üzerine bir milyondan fazla Suriyeli, Türkiye sınırına akın etti. Bölgedeki kamplar dolu olduğu için kalacak yer bulmakta bile zorluk çeken siviller de zeytin ağaçlarının altına yerleşti.







BU ÇOCUKLARIN ÇIĞLIĞINI DUYUN

Okul binası bir yana oturacak bir sıra, not alacak bir kalem ve defteri bile olmayan çocuklar, kendileriyle aynı kaderi paylaşan gönüllü öğretmenleriyle zor şartlar altında yeni ders yılına başladı. Yaşları 6-15 arasında değişen çocuklar, okuma-yazma, matematik, din eğitimi ve sosyal bilgiler alanında temel eğitimleri alıyor. Açık havada sıcağın altında kavrulan şark çıbanı yüzünden yüzleri yara dolu çocuklar, öğretmenlerini can kulağıyla dinliyor. Onlar yaşıtları gibi okula gitmenin, sıralarda oturmanın, bir defterin, bir kalemin hayalini kuruyor. Dünyanın Suriye'de yaşanan insanlık dramına sessiz kaldığını söyleyen öğretmenler ise çocukların çığlığının artık duyulmasını istiyor.

Öğrenci sayısının fazlalığı nedeniyle yapılan ikili eğitimde Sabah 8'de başlayan dersler 12'de akşam 4'te başlayan dersler ise hava kararınca son buluyor. Öğretmenler bütün kamp ve yerleşim yerlerini gezerek eğitim meşalesini her yere taşımaya çalışıyor.







DOKTOR OLACAĞIM

Hama köylerinden bombardımandan kaçıp ailesiyle birlikte Türkiye sınırına gelen Tuna Albasar (12), "Ben 3'üncü sınıfa gidiyordum. Yaşadığımız yer vurulmaya başlayınca bir ay önce kaçmak zorunda kaldık. Burada okumak tabi ki çok zor. Ayaklarım ağrıyor yere oturmaktan. Güneş vurunca da çok sıcak. Biz de herkes gibi bir okulda okumak istiyoruz. Ben okumayı çok seviyorum. İnşallah bir gün doktor olacağım. Savaşta birçok sevdiğimizi kaybettik. Doktor olup onları iyileştirmek işitiyorum" diyor.







ZOR AMA OKUYACAĞIM

Okumak istediğini söyleyen Pesmen Hasan El Bedvi de (10) "Burada defterimiz yok, silgimiz yok. Her şey zor ama okumak istiyorum. Çadırda kalıyoruz. Elektrik yok. Arkadaşlarımla birlikte güzel bir hayatımız olsun istiyoruz. Biz böyle yaşamak istemiyoruz. Bir gün güzel bir okula gitmek, içinde kitaplar defterler olan okul çantası istiyorum" diye konuştu.







Esed zulmünden kaçan Suriyeli çocuklar kamplarda yer bulamayınca Türkiye sınırındaki güvenli bölgede zeytin ağaçları arasında ders başı yaptı. Okulları olmayan öğrenciler bir harf öğrenebilmek için saatlerce taş toprak üzerinde oturuyor. Gönüllü öğretmenler de kartondan yaptıkları tahtalarla çocuklara eğitim ışığı olmak için büyük fedakarlık gösteriyor.

