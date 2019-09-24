‘Ekmeğimizin peşindeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

İBB tarafından SMS ile işten çıkartılan işçilerin 1400 işçinin Saraçhane'deki protesto eylemleri 28. gününe girdi. Mağdur işçilerden Sümeyye Demirci, "2 Kasım'da nişanım var. Ondan 2 ay sonra da düğünüm olacaktı. Düzenimi oturttum diye düşüyordum. Bir SMS ile işimden atıldım. Çeyizimi dahi alamadım" dedi. Mağdur işçilerden İsmail Menteşe ise, "Yağmur yağdığında bizi içeri almadılar. Çadır açmamıza müsaade etmediler bizi kapalı bölgeye de almıyorlar ama biz sonuna kadar direnmeye kararlıyız" dedi. Barış Hasan da "Bizim davamız ekmek davası olduğu için başka mücadeleye benzemiyor. Onun için yağmurdan çamurdan arkadaşlarım da dahil kimse çekinmiyor. Kar da yağsa dolu da yağsa buradayız" dedi.