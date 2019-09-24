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merkezli operasyonu

merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 10:31
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasında sözde üst düzey yönetici oldukları iddia edilen ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski üçüncü sınıf emniyet müdürü, emniyet amiri, 7 komiser ve iki komiser yardımcısı hakkında yakalama kararı verildi.

Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Eskişehir, Ankara, Konya ve Düzce'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu
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