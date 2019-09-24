İklim değişikliğine karşı elinizi taşın altına koyun

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün BM İklim Eylemi Zirvesi'nde konuştu. Türkiye'nin Kenya ve BM Habitat ile birlikte Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun eşbaşkanlığını yürüttüğünü belirten Erdoğan, "Çalışma grubumuzun girişimlerinden biri, herkes için sıfır karbon binalar girişimidir. Bunun iki temel bileşeni vardır. İlki, 2030'a kadar yeni binaların, 2050'ye kadar ise mevcut binaların sıfır karbon hale getirilmesi amacıyla yol haritalarının hazırlanmasıdır. İkincisi, 2030'a kadar küresel ölçekte yaklaşık 1 trilyon dolarlık yatırımın hayata geçirilmesidir. Tüm ülkeleri imkânları ölçüsünde ve hakkaniyet temelinde elini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide bölgesinde lider konumda olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Elektriğin yüzde 30'undan fazlasını yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz" diye konuştu. "Eşimin öncülüğünde başlatılan sıfır atık projesi tüm şehirlerimizde ve kurumlarımızda hızla benimsendi" ifadesini kullanan Erdoğan, şunları söyledi: "2023 itibariyle yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. İklim değişikliğiyle mücadele adına her coğrafi bölgemiz için eylem planları hazırlıyoruz."İstanbul'da pazartesi gününden bu yana bir TEKNOFEST Fuarı vardı. TEKNOFEST, dünyada bir numara oldu. Çünkü katılım itibarıyla 1,5 milyonu aştı. Ve sonunda bütün trenle taşımacılığı kapadılar. Zira, artık alana girmek mümkün değildi. Demek ki istenince oluyor, azmedince oluyor.Başkan Erdoğan, Siyonizme Karşı Yahudiler Birliği Heyeti'ni kabul etti. Ardından Pakistan Başbakanı İmran Han ve Belçika Başbakanı Charles Michel'i kabul eden Erdoğan, Bosna- Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Zeljko Komşiç'le de görüştü.