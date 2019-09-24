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'nde 72 düzensiz yakalandı

'nde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 72 düzensiz yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019 09:40
Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ekiplerince, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz, Demirköy ve Lüleburgaz ilçelerinde yurt dışına çıkmaya hazırlanan 5 grup tespit edildi.

Ekipler, Cezayir, Afganistan, Irak ve İran uyruklu 72 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiası ile 3 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait araçlarda yapılan aramalarda ise 2 şişme bot ele geçirildi.

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Kırklareli'nde 72 düzensiz göçmen yakalandı
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