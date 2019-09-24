Kocaeli ve Antalya’ya şehit ateşi düştü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ınkuzeyinde, PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Bakım Astsubayı Üstçavuş Volkan Tantürk ve Piyade Teğmen Fikret Dinçer (26) şehit oldu. Acı haber şehit Volkan Tantürk'ün Kocaeli Gölcük, Fikret Dinçer'in ise Antalya Serik'teki ailesi ile Konya Selçuklu'da yaşayan eşi Şerife Dinçer'e verildi. İki şehit, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından dün memleketlerine uğurlandı. 6 aylık kız babası olan şehit Dinçer Konya'da, Tantürk ise Kocaeli Gölcük'te bugün toprağa verilecek.