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‘Babana veda et kızım’

’nın bombalı saldırısında şehit olan Volkan Tantürk ve Fikret Dinçer son yolculuğuna uğurlandı. Dinçer’in eşinin, 6 aylık kızına, ‘Babana veda et kızım’ sözü yürekleri dağladı

HALİT TURAN
ABBAS ÇAKAR HALİT TURAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
‘Babana veda et kızım’
Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi ise eşinin memleketi Konya'da toprağa verildi. Bekar olan şehit Tantürk için Gölcük ilçesi Değirmendere Camisi'nde düzenlenen törende Tantürk'ün babası İsmail, annesi Semiha, ağabeyi Sait Gökhan Tantürk, tören boyunca bir an olsun tabutu başından ayrılmadı. Cenaze törenine katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. Şehidin cenazesi, daha sonra Değirmendere Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Şehit Dinçer'in cenazesi ise eşinin memleketi Konya'da ikindi namazı sonrasında şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Şerife Dinçer, tabutun başına getirdiği 6 aylık kızına, "Mina, işte baban burada. Babana veda et kızım" demesi yürekleri dağladı.
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‘Babana veda et kızım’
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