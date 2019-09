BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın kuzeyinde, PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerden Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, şehit Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in (26) cenazesi ise eşinin memleketi Konya'da toprağa verildi. Bekar olan şehit Tantürk için Gölcük ilçesi Değirmendere Camisi'nde düzenlenen törende Tantürk'ün babası İsmail, annesi Semiha, ağabeyi Sait Gökhan Tantürk, tören boyunca bir an olsun tabutu başından ayrılmadı. Cenaze törenine katılan on binlerce vatandaş, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar atarak terörü lanetledi. Şehidin cenazesi, daha sonra Değirmendere Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Şehit Dinçer'in cenazesi ise eşinin memleketi Konya'da ikindi namazı sonrasında şehitlikte son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Şerife Dinçer, tabutun başına getirdiği 6 aylık kızına, "Mina, işte baban burada. Babana veda et kızım" demesi yürekleri dağladı.