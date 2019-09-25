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Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı , BM 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu 'taki temaslarını tamamlayarak ABD'den ayrıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 06:09 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 06:10
Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74'üncü Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'taki temaslarını tamamlayarak, özel uçak "TC-TRK" ile ABD'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanı'ndan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Başkonsolosu Alper Aktaş ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da ABD'den ayrıldı.

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Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı
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