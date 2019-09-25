FETÖ şebekesi bir bir çözülüyor

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör-sabit kontörlü hattı kullananlara yönelik soruşturma kapsamında Kasım 2017'den bu yana itirafçı olup etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 617'ye yükseldi. Tespitler, geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 49 ilde düzenlenen ve 111 astsubayın tutuklanmasına ilişkin sevk yazısında yer aldı. Soruşturma kapsamındaki şüpheli sayısının 4 bin 447 olarak belirlendiği, yakalanan 2 bin 422 şüpheliden bin 501'inin de tutuklandığı kaydedildi. "İtirafçı" sayısı ise 617'ye yükseldi.