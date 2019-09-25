Hakkâri ve Kuzey Irak’ta 13 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'nde, kış üstlenmesi için hazırlık yapan terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Kuzey Irak'ta ise, Avaşin bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK'ya yönelik bölgede ve Kuzey Irak'ta başlatılan operasyonlar devam ediyor. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından gerçekleştirilen keşif sonucu, PKK'lı grubun Yüksekova kırsalında kış üstlenmesi amacıyla hazırlık yaptığı tespit edildi. İHA'ların görüntü aldığı bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekât timleri tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte sığınak yapımında kullanılan malzemeler, silah, mühimmat ile patlayıcılar, gıda ve giyim malzemeleri ele geçirildi. Teröristlerin cesetleri, otopsi amacıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kuzey Irak'ın Hakurk Vadisi ile Sinat-Haftanin bölgesinde 20 bin özel eğitimli askerin katıldığı 'Pençe Harekâtı' devam ederken, terör örgütüne darbe üstüne darbe indiriliyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesine hava harekâtı yapıldı. İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından bölgede belirlenen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekâtında, 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.