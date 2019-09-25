İşten çıkarmalara davullu protesto

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. İBB iştiraklerinden İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya AŞ, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerindeki görevlerine son verilen bin 400 işçinin 28 Ağustos'ta başlattığı protesto 29'uncu gününe girdi. İşçiler daha önce 'böyle eylem mi olur? Sabah akşam davul çalıyorlar' diyen Ekrem İmamoğlu'nu protesto etti. 'Biz yakıp yıkmayı, tencere tavayı bilmeyiz. Biz geleneğimizde olan davulu biliriz. Davul çaları. Vur davulcu davula' diyerek davulla ritim tutarak 'Hak Hukuk diyenler şimdi neredeler?' sloganı attı. İSTGÜVEN'den çıkarılan işçilerden Ahmet Ateş, "Ben seçimlerden önce işe girdim. İlk vaadi '16 milyonu kucaklayacağım' diyordu. Ben şimdi soruyorum. Ben 16 milyondan biri değil miyim? Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'ndan yaptıkları hatadan dönmelerini verdikleri sözleri tutmalarını bekliyorum. 'Her şey çok güzel olacak' dediler. Ancak her şey 28 Ağustos'ta çok daha kötü olmaya başladı. Ben zaten işsizdim. Aylarca bu iş olacak diye bekledim. 8 aylık bebeğim var. Bu iş için onlarca talimden geçtim. Gözüme gaz bombası yedim. Yerlerde süründüm, eğitim aldım başarılı olunca da işe alındım. Ben bebeğimin hatırına bu iş bize gönderildi diye düşünüyordum. Allah'a şükrederken baktık ki işimizden olmuşuz. Çok yanlış büyük bir hata yapıldı. Şimdi seçim bitti, vaatler unutuldu, koltuklara oturuldu. Ama bu unutulmayacak. Onlar unutmuş olabilir ancak biz unutmayacağız" diye konuştu.