İstanbul Emniyeti Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kağıthane'de asker uğurlama esnasında trafikte adeta terör estiren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' konusu ile ilgili başlatılan çalışma kapsamında şüpheliler tespit edildi.

Kağıthane magandaları gözaltına alındı

8 şüpheli olayda kullandıkları araçlar ve suç aletleri ile birlikte yakalanırken olaylara karışan şüpheliler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan, şüphelilerden biri hakkında ise ayrıca havaya ateş ettiği gerekçesiyle 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem yapıldı.

Olaya karışan 8 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca toplam 17 bin 356 lira, Kabahatler Kanunu'nun 36/1 maddesi 'gürültü yapmaktan' ise bin 224 lira idari para cezası kesildi. Olaya karışan araçlar trafikten men edildi.

Şüphelilerin 'Kasten yaralama', 'Nitelikli dolandırıcılık' ,'Taksirle yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Alkollü araç kullanmak' gibi suçlardan toplam 12 adet suç kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Şüpheliler hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından işlem yapılırken şüpheliler sevk edildikleri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aybüke DEDE / SABAH