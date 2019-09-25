Kartal polisi harekete geçti; 2 uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

İstanbul Emniyeti Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şüphelilere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Ekipler Kartal İlçesi Cevizli Mahallesi üzerinde Erkan A. isimli şahıs tarafından araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar gelmesiyle harekete geçti. Park halinde olduğu görülen araç ekiplerce takibe alındı. Bir süre sonra durdurulan araç içerisinde 33 yaşındaki Erkan A. ve 30 yaşındaki Salih T. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Erkan A. isimli şüphelinin üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramalarda 22,4 gram skunk maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 185 lira ele geçirildi. Çalışmaların devamında ise şüpheli Erkan A.'nın ikametinde yapılan aramalarda 9 ayrı şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 884,8 gram skunk maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan işlem yapılan Salih T. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Erkan A. ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aybüke Dede - Özel İstihbarat