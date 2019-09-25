‘Kızım eve gel, ikizin üzüntüden yemek yemiyor’

BUGÜN NELER OLDU

DiyarbakırHDP il binasın önünde oturma eylemini sürdüren anne Fatma Akkuş, kızına seslenerek "Kızım eve gel, ikizin üzüntüden artık yemek yemiyor" diyerek feryat etti. Çocuğunun eve dönmesini beklediğini belirten Fatma Akkuş, 4 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için eyleme katıldığını, evladının yolunu gözlediğini söyledi. Akkuş, "Kızımı 20 Ağustos 2015'te kaçırdılar. Songül kızım neredeysen gel, ikizin sevdiğin yemekleri yemiyor, sen seviyorsun diye. Günlerdir eylem yapıyoruz, bırakmayacağız, çocuklarımızı ya ölü ya da diri getirsinler, artık ölüsüne de razıyız. Çağrımız bütün Türkiye'ye ve büyüklere bize bir çözüm ve çıkış yolu bulsunlar. Artık bu acıya son versinler" dedi.Annelere destek ziyaretleri de devam ediyor. Ailesiyle Diyarbakır'a gelen AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Karadeniz Vakfı üyeleri ve Konya Sivil Toplum Platformu temsilcileri de oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.