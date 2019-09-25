Narkotik köpeği Lisa’dan büyük başarı

Van Emniyet Müdürlüğü'nce haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.

ONLARCA KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Van İpekyolu ilçesi üzerinde bulunan bir ikametin bodrum katında Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile detaylı arama yapıldı. Arama sonucu çuvallar içerisine zulalanmış vaziyette 187 paket halinde toplam 94 kilo 505 gram eroin, 6 paket halinde toplam 3 kilo 640 gram metamfetamin, 2 paket halinde toplam 1 kilo 40 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ile ilgili M.M.K, S.K., Y.K., A.K., Z.U. isimli 5 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçundan gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği öğrenildi.

Aybüke DEDE / SABAH