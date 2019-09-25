Okyanus Zirvesi için davet geldi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Çevre Programı (UNEP) İcra Direktörü Inger Andersen ile görüştü. Erdoğan, Andersen'in 2020'de düzenlenecek Okyanus Zirvesi'ne nazik davetinden memnuniyet duyduğunu kaydetti. Verimli geçen görüşmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve UNEP arasında yürütülen iş birliklerinin yanı sıra 'Sıfır Atık Projesi' ele alındı. Emine Erdoğan ayrıca Afrika Birliği Kadın, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Özel Temsilcisi Bineta Diop ve Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile de görüştü. Almanya Çevre, Doğayı Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Svenja Schulze ile de görüşen Emine Erdoğan, "Çevre Bakanlığımız ile uzun zamandır devam eden iki ülke arasındaki iş birliklerinin verimliliğinden memnuniyet duydum" dedi.