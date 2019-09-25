Soru hırsızlarına 22 ilde operasyon

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBULCumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ tarafından 2011 yılında komiser yardımcılığı sınavında yapılan usulsüzlüklere ilişkin 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 22 ilde düzenlenen operasyonda 22 şahıs yakalandı.İzmir'de 3 ayrı soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen 16 komiser yardımcısının da bulunduğu 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 27 kişi gözaltına alındı.Konya'da 12 asker ve 1 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.Muğla'da 5, Nevşehir'de ise 2 polis gözaltına alındı.Mersin'de ise hakkında gözaltı kararı bulunan H.A. Tarsus'ta yakanlandı.SABAH