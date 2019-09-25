Vali Ali Yerlikaya’dan Farawi ailesine ziyaret

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, geçen ağusos ayında Yeniköy açıklarında boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtarırken hayatını kaybeden Abdulazim Melad Nasr Al Farawi'nin ailesini Esenyurt'taki evlerinde ziyaret etti. Al Farawi'nin geride kalan eşi ve 6 çocuğu ile ilgili bilgi alan Yerlikaya, çocukların eğitimlerini sürdürmeleri için gereken her türlü desteğin sağlanacağını belirtti. Yerlikaya, "Tarihi bağlarımız olan Libya'dan ülkemize gelen ve burada canını ortaya koyarak iki Türk gencini kurtaran Abdulazim Melad Nasr Al Farawi kardeşimize minnettarız. Onun geride bıraktığı ailesi artık bizim kardeş ailemizdir. Devlet olarak bütün imkanlarımızla onların yanındayız. Çocuklarının eğitimleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen desteği sunacağız." ifadelerine yer verdi. Libya Vakıflar Bakanlığı'na bağlı hafız, din alimi ve hatip olan Abdulazim Melad Nasr Al Farawi, aynı zamanda ülkesi Libya'da gemi kaptanlığı da yapıyordu. Ailesiyle birlikte 2015'te Türkiye'ye yerleşen Farawi, geçen yıl ağustos ayında Yeniköy açıklarında boğulmak üzere olan iki Türk gencini kurtardıktan sonra bitkin düşmüş ve boğularak hayatını kaybetmişti.