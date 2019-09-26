3 günde 16 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesini önlemek için 21 Eylül'de Siirt-Şırnak kırsalında başlatılan Kıran-3 operasyonu sürüyor. Harekatın ikinci günü Siirt'in Pervari İlçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Üçüncü gün ise Şırnak'ın Beytüşşebap kırsalındaki Kato Dağı Faraşin Yaylası mevkiinde sağlanan temasta 9 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Öldürülenler arasında 300 bin lira para ödüllü gri listede aranan Koçer kod adlı Orhan İnci ile Canda Kiçi kod adlı Kader Malgaz da bulunuyor. Kıran 1 ve 2 operasyonlarında bugüne kadar toplam 43 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.Öte yandan Kuzey Irak'ta Pençe harekatıyla koordineli olarak yürütülen hava harekatı kapsamında Avaşin- Basyan bölgesine yapılan nokta operasyonda silahlı 3 terörist, Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatında ise 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Ayrıca Şırnak Cehennem Deresi bölgesinde JÖH timlerinin yaptığı operasyonda 3 terörist ölü olarak ele geçirildi. Diyarbakır'ın Lice kırsalında yürütülen operasyonda da 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.