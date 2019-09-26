Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmanın öğle arasında deprem yaşandı. Salonda bulunan izleyiciler ve askerler, kısa bir süreliğine binanın dışına çıktı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuklu sanık Levent Denizoğlu savunma yaptı. Sanık Denizoğlu, herhangi bir kimseye gayri ahlaki davranışta bulunmadığını, suç örgütü iddiasını da kabul etmediğini söyledi.

A9 televizyonunda bulunma mantığının nöbet tutma mantığı olmadığını, arkadaşlarına yardım etmek için orada bulunduğunu belirten sanık Denizoğlu, Adnan Oktar'ın yazdığı eserlerden telif hakkı almadığını aktardı.

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, bir kaç tutuklu sanığa savunma yapmaları için seslendi. Sanıklar, savunmalarının hazır olmadığını aktardı. Bunun üzerine başka Perk, ''Bugün biraz sallandık, bugün biraz dinlenin.'' dedi.

Duruşma, yarına ertelendi.