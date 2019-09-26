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Son dakika: 'dan sosyal medyada dönen asılsız iddiaları ile ilgili yalanlama geldi

İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın () yaptığı son dakika açıklamasında, sosyal medyada dönen depreme ilişkin asılsız iddialarla ilgili yalanlamada bulundu. Öte yandan bu iddiaları ortaya atanlar ile ilgili yasal işlem yapılacağı belirtildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 23:19 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 23:19
Son dakika: AFAD'dan sosyal medyada dönen asılsız deprem iddiaları ile ilgili yalanlama geldi

AFAD'ın resmi Twitter hesabında yapılan açıklamada, "Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur" denildi.

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. " denildi.

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Son dakika: AFAD'dan sosyal medyada dönen asılsız deprem iddiaları ile ilgili yalanlama geldi
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