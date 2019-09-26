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Annelerden teşekkür: Acımıza ortak oldular

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Annelerden teşekkür: Acımıza ortak oldular
Diyarbakır'daki HDP binası önünde 46 ailenin evlat nöbeti sürüyor. Anneler, dün 81 ilde kendilerine destek için yapılan eylemlerden memnuniyetlerini dile getirdi. Oturma eylemindeki annelerden Ayşegül Biçer "STK'lardan Allah razı olsun, acımıza ortak oldular" dedi. Annelerden Fatma Bingöl ise "Bu desteklerle ayakta duracağız" diye konuştu.

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Anneler, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Yanlarına gitsem şovmen olurum" sözlerine de tepki göstererek "Ayıp etti. Vicdanı rahat mı" diye sordu.
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Annelerden teşekkür: Acımıza ortak oldular
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