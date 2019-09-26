Başkan Yardımcısı Oktay: herkes teyakkuz halinde! Her tedbir alındı

HER TEDBİR ALINDI, EVLERİMİZDEKİ BASİT ÖNLEMLERİ İHMAL ETMEYELİM

Can kaybımız ve ciddi hasar yok. 8 yaralımız var. Sadece eski 3 binada hasar oluştu. Herkes teyakkuz halinde. Asla panik yapmadan hazırlık boyutuna bakmak lazım. Her tedbir alındı. Bireysel olarak da basit ve önemli hazırlıklar yapılmalı. Dünyada depremi önceden tespit eden, şu kadar saat sonra şu şiddette deprem olacak diyen bir teknoloji yok. Dolayısıyla hazırlıklı ve tedbirli olmak zorundayız. Evimizdeki eşyaların düşmesine engel olacak sabitlemeler gibi basit önlem ve hazırlıkları yapmalıyız.

AFAD'IN SİTESİNDE TOPLANMA ALANLARIMIZ İLAN EDİLMİŞ DURUMDA

AFAD'ın internet sitesinde toplanma alanlarımız ilan edilmiş durumda. Toplanma yeri yokmuş gibi bir senaryo ile İstanbullunun gündemini değiştirmek yanlış olur. Biz her gün bir önceki güne göre bu anlamda yenileniyoruz. Okullarımız, kamu binalarımız da aynı zamanda bir barınma alanıdır.

Bizim için önemli olan muhtemel toplam senaryoya göre toplanma alanlarımız hazır mı değil mi? Biz bu anlamda hazırız. Tekrar geçmiş olsun.