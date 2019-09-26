FETÖ’ye 76 ilde soru hırsızlığı operasyonu: 256 gözaltı

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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün sorularını sızdırıp elemanlarına servis ettiği 2011 yılındaki "Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı" soruşturması kapsamında önceki gün düğmeye basıldı. Ankara merkezli 76 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında 331 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıkların talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarla 256 şüpheli yakalandı. Soruşturma dosyasına giren bilgilerde önemli detaylar yer aldı. Buna göre, FETÖ, önceden eriştiği soruları polis memuru rütbesindeki üyelerine vererek, onların amir sınıfına geçmesine ortam hazırladı. Örgüt, ilerleyen yıllarda stratejik görevlere gelecek bu üyeleri sayesinde, Emniyet Teşkilatı'ndaki varlığını artırmayı hedefledi. FETÖ'nün bu usulsüzlüğü, örgüt üyesi olmayan ve komiser yardımcılığı hayaliyle birçok kez bu sınava katılıp başarısız olan polisleri de mağdur etti. Gözaltına alınan şüphelilerin verdiği ifadeler ise FETÖ'nün sınavlardaki usulsüzlüklerini hangi düşüncelerle kamufle ettiğini gözler önüne serdi. "Yaptıklarının kul hakkına girip girmediği" sorulan şüpheliler, "Örgütün idealleri doğrultusunda soruların çalınması, günah değil" savunması yaptı.