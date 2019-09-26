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Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

'ın Didim ve Kuşadası ilçeleri kıyılarından lastik botlarda yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 130 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarı tarafından tespit edilerek yakalandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019 10:35 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 10:41
Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı, geçen salı günü, saat 03.55, 04.20 ve 04.40'ta, Didim ilçesi Menderes Çayı önlerinde içerisinde kaçak göçmen bulunan 3 ayrı lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlarda 88'i Suriye, 4'ü Filistin, 1'i İran ve 1'i Yemen uyruklu olmak üzere toplam 94 göçmen yakalandı. 48'i erkek, 26'sı kadın ve 20'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Sahil Güvenlik mobil radarı ise geçen çarşamba günü saat 01.50'de, Kuşadası açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığını belirledi. Sahil Güvenlik botu ekibi tarafından durdurulan lastik botta 24'ü Suriye, 8'i Filistin ve 4'ü Irak uyruklu olmak üzere toplam 36 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 5'i kadın ve 16'sı çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki opersyonda yakalanan toplam 130 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Havadan ve radardan tespit edilen 130 kaçak göçmen yakalandı
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