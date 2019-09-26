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'da meydana gelen sonrası telefonlara ulaşılamıyor! İşte alternatif iletişim yolları

’da yaşanan son dakika depreminin ardından korku dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar telefonlarla arama yapamazken, mesaj göndermekte de sıkıntı yaşıyorlar. İstanbul’da 5.8’lik depremin ardından cep telefonu hatlarına ulaşılamaz hale gelindi. Peki sonrası alternatif iletişim yolları nedir? İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.9.2019 14:49 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 14:57
İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası telefonlara ulaşılamıyor! İşte alternatif iletişim yolları

İstanbul'da yaşanan depremin ardından vatandaşlar yakınlarını aramaya çalışıyor. Yaşanan korku dolu depremin ardından cep telefonu hatlarına ulaşılamaz hale gelindi. İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

DEPREM SONRASI ALTERNATİF İLETİŞİM YOLLARI

Deprem sonrası İstanbul'da telefon ve internet ağları kesildi. Deprem sonrasında yakınlarına ulaşmaya çalışanlar WhatsApp'tan iletişim kurabiliyor. Facetime Call (ses) ve Whatsapp Call (ses) üzerinden şu an sorunsuz iletişim sağlanabiliyor.

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İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası telefonlara ulaşılamıyor! İşte alternatif iletişim yolları
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