Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! "Artçı sarsıntılar sürecek..."

Kandilli Rasathanesi; canlı yayında depremin boyutu ve bundan sonraki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada ilerleyen saatlerde artçı sarsıntıların süreceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti.

Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

İstanbul depremi sonrası Kandilli Rasathanesi yetkilileri basın toplantısı düzenledi

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