Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! "Artçı sarsıntılar sürecek..."

'nden açıklaması! "Artçı sarsıntılar sürecek..."

'nden açıklaması geldi! Canlı yayında yapılan açıklamalar şu şekilde; "Büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 28 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı sarsıntıların devam etmesi bekleniyor."

Giriş Tarihi: 26.9.2019 16:21 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 16:32
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! Artçı sarsıntılar sürecek...

Kandilli Rasathanesi; canlı yayında depremin boyutu ve bundan sonraki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada ilerleyen saatlerde artçı sarsıntıların süreceği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca İstanbul Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hasar oluştuğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün fotoğrafı paylaşılarak, hasar gördüğü iddia edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, bu iddiaların gerçek olmadığını, depremde köprüde hasar meydana gelmediğini belirtti.
Fotoğrafta yer alan köprünün altındaki bölümün platform olduğu kaydedildi.

İstanbul depremi sonrası Kandilli Rasathanesi yetkilileri basın toplantısı düzenledi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması! "Artçı sarsıntılar sürecek..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN