Nefret söylemi ifade özgürlüğü olamaz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı İmran Han ile birlikte Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı yüksek düzeyli yan etkinliğe katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan, İslam düşmanlığı, popülizm, ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Maalesef bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada, TV programlarında, siyasetçilerin içe ve dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmekte, adeta sıradan hale gelmektedir. Unutulmamalıdır ki Holokost'tan Bosna'ya, Ruanda'dan Myanmar'a insanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren Batı'yı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür. Ama kimse Batı'ya siz böyle bir katliamı nasıl yaparsınız, yaptınız dememiştir.Uluslararası toplum her biri tarihe kara leke olarak geçen bu acı tecrübelerden gereken dersleri çıkarmamıştır. 15 Mart 2019'da Christchurch'te iki camiye karış gerçekleştirilen ve 51 Müslümanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör saldırısı sorunun geldiği vahim boyutları tüm dünyaya göstermiştir. Hiç şüphesiz bu olay kökleri derinlere inen bir kinin, saplantının, Müslümanlara yönelik habis bir nefretin dışa vurumudur. Terör eyleminden sonra örnek bir tutum sergileyen Yeni Zelanda halkına teşekkür ediyorum.Christchurch terör eylemi Müslümanları ve masum insanları hedef alan ne ilk ne son saldırıdır. Bundan önce de Müslümanlar ve diğer inançlara mensup topluluklar şiddete, zorbalığa ve katliamlara maruz kalmıştır. Yurtdışındaki 6,5 milyon insanı nefret söylemi ve saldırılardan etkilenen bir ülke olarak bu soruna gözlerimizi yumamayız. Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Mevzuattaki boşluklar düzeltilmeli, nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.Bizim dinimize kimse İslamcı terör, İslami terör, böyle bir yakıştırmayı yapamaz. Arapçada İslam silm kelimesinden gelmektedir. Silm barış anlamına gelir. Dolayısıyla İslam bir barış dinidir. Barış dini olan İslamı terörle bir araya getirmek kusura bakmayın çok çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez, olamaz.Hindistan'daki olaylarla bütünleşen bir dönemde orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan, ölüme mahkum edilen Müslüman gençler var. Sen nasıl inek eti yersin? Böyle saçmalık olabilir mi? Senin inancının gereği o olabilir. Ben senin inancına saygı duyuyorum, sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var. Biz onlara asla müdahale etmedik. Bizi çok da ilgilendirmez.HINDISTAN'IN Azad Keşmir'de geldiği nokta pek hayra alamet değil. Adeta açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Giriş, çıkış yasak durumunda. Yarın o bölgede ne tür kanlı eylemler olacağını şimdiden düşünemiyorum. Filistin'e benzetiyorum.BEN Başbakan olarak İsrail'e gittim. Filistin tarafına geçerken eşimle beraber arabada yarım saat sınırda bekletildim. İsrail'in yaklaşımı bu. Lafa geldiği zaman bütün özgürlükleri savunurlar, Ama hiçbir zaman samimi değildirler.TÜRKİYE olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük edeceğiz. Hiçbir zaman ne Hz. İsa ne Hz. Musa ne Hz. Davut, hiçbirine asla ters kelam etmedik. Peygamberimiz gibi onlar da bizim için saygındır.BAŞKAN Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda "Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur. Türkçemizi sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak daha yükseklere taşımak, yabancı kelime istilasına karşı korumak, seçkin eserler üreterek Türkçemizin itibarını yükseltmek hepimize düşen en büyük sorumluluktur" denildi. ANKARA