Özel araçta sigara içmek yasak mı? 2019 Arabada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda sigara içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da tümüyle yasaklanmalı" sözleri üzerine, yurt genelinde birçok ilde 'Dumansız Araç Uygulaması' yapıldı. Polis ekipleri kamera ile güzergahları kontrol ederken sigara içildiği tespit edilen özel araç sahibi şoförlere adeta ceza yağdırdı.

ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Durum böyle olunca, 'Özel araçta sigara içmek yasak mı?' sorusu, uygulama ile ilgili bilgi sahibi olmayan vatandaşların yanıtını en çok merak ettiği soru olarak öne çıkıyor.

2019 ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizin detaylarından 2019 yılı için arabada sigara içme cezası hakkında bilgi sahibi olabilir, özel araç içerisinde tütün ürünü kullanmanız durumunda karşılaşacağınız ceza miktarını öğrenebilirsiniz.