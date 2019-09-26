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Özel araçta içmek yasak mı? 2019 Arabada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler

Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından yurt genelinde dört bir yanda 'Dumansız Araç Uygulaması' yapıldı ve binlerce sürücüye para cezası yağdı. Belirli güzergahlar üzerinde kamera ile kayıt alan polis ekipleri, içilen özel araçları tespit edip gerekli para cezası işlemini uyguladı. Hal böyle olunca da, 'Özel araçta sigara içmek yasak mı?' sorusu günün en çok araştırılanları arasında öne çıktı. Zira, milyonlarca tütün ürünü kullanan vatandaş arabada sigara içme cezası hakkında güncel ve doğru bilgiye erişmek istiyor. Peki, 2019 Arabada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 26.9.2019 11:40 Güncelleme Tarihi: 26.9.2019 12:16
Özel araçta sigara içmek yasak mı? 2019 Arabada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bir programa giderken trafikte bir araba gördüm. İçinde çocuklar vardı ve babaları şoför koltuğunda içiyordu. Böyle şey olmaz. Niye bunlara ceza verilmiyor? Özel araçlarda da tümüyle yasaklanmalı" sözleri üzerine, yurt genelinde birçok ilde 'Dumansız Araç Uygulaması' yapıldı. Polis ekipleri kamera ile güzergahları kontrol ederken sigara içildiği tespit edilen özel araç sahibi şoförlere adeta ceza yağdırdı.

ÖZEL ARAÇTA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Durum böyle olunca, 'Özel araçta sigara içmek yasak mı?' sorusu, uygulama ile ilgili bilgi sahibi olmayan vatandaşların yanıtını en çok merak ettiği soru olarak öne çıkıyor.

2019 ARABADA SİGARA İÇME CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizin detaylarından 2019 yılı için arabada sigara içme cezası hakkında bilgi sahibi olabilir, özel araç içerisinde tütün ürünü kullanmanız durumunda karşılaşacağınız ceza miktarını öğrenebilirsiniz.

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Özel araçta sigara içmek yasak mı? 2019 Arabada sigara içme cezası ne kadar, kaç TL? İşte bilgiler
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