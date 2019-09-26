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Özel Harekât polislerini taşıyan servise bombalı saldırı

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN ZİYA RAMOĞLU Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.9.2019
Özel Harekât polislerini taşıyan servise bombalı saldırı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün sabah saatlerinde Özel Harekat polislerini taşıyan zırhlı servis midibüsünün geçişi sırasında patlama meydana geldi. Önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada, 1'i polis memuru, 4'ü sivil, toplam 5 kişi hafif yaralandı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok" dedi. Polis olayla ilgili şüpheli olarak bisikletli bir kişiyi arıyor.
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Özel Harekât polislerini taşıyan servise bombalı saldırı
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