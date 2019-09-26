‘Sıfır Atık’ seferberliği 2023’te nüfusun tamamına yayılacak

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Sürdürülebilir Atık ve Kaynak Yönetiminde Problemler ve Çözümler: Sıfır Atık'la İlgili Ulusal Girişimler Neden Önemli?" başlıklı panelde konuştu. Türkiye'nin "Sıfır Atık" tecrübesini katılımcılarla paylaşan Erdoğan şunları söyledi: " Ne yazık ki plastikler dünyamızı sarmış durumda. 2017'de sıfır atık hareketini başlattık. Toplumca seferberlik halindeyiz. 2020 sonunda, nüfusun yüzde 45'ine, 2023'te ise tamamına sıfır atık hareketini yaymayı hedefliyoruz. Deniz çöpleri ve mikro plastikler üzerine, yeni bir uluslararası sözleşmenin hazırlanmasını acil görüyorum. Bu konuda düşünmek, konuşmak, rapor hazırlamak değil, eyleme geçme vaktidir." Emine Erdoğan, "9. Geleneksel Kalkınma İçin Moda" defilesini de izledi.